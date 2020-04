Des employé·es de la municipalité de Bogota, en Colombie, portent des vêtements de protection pour éviter d'être infecté·es par le nouveau coronavirus SARS -CoV-2, alors qu'ils effectuent un recensement dans le quartier d'Egipton, le 19 avril. Cette campagne a pour but d'identifier les familles qui doivent recevoir de la nourriture et les empêcher d'aller faire des courses pendant la pandémie. Les Colombien·nes sont confiné·es depuis le 25 mars, mais nombre d'habitant·es sont sorti·es dans les rues pour réclamer des aides alimentaires. Selon les chiffres officiels, au moins 215 personnes sont décédées du Covid-19 et plus de 4.560 cas ont été confirmés en Colombie, où vivent environ 50 millions de personnes.