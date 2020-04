Une blouse médicale est projetée en lumière sur la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro en l'honneur de tout le personnel médical combattant la pandémie de coronavirus Covid-19 dans le monde, le 12 avril. Le Brésil déplore officiellement plus de 1.700 morts et 20.727 cas confirmés, mais des scientifiques estiment que le nombre de cas serait quinze fois plus élevé que les chiffres officiels, avec plus de 300.000 personnes infectées. Le pays redoute une hécatombe dans les prochaines semaines.