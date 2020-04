La super Lune, vue de Santiago au Chili, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril. Ce phénomène se produit lorsque la planète atteint son point d'orbite le plus proche de la Terre. La Lune arrive alors au périgée de son orbite, ce qui donne au satellite une apparence plus grande et plus lumineuse que d'habitude. Dans le ciel dégagé, sa taille est apparue environ 7% plus grosse que d'habitude.