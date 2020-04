Vue aérienne du cimetière de Vila Formosa à la périphérie de São Paulo, au Brésil, le 31 mars. Il s'agit du plus grand cimetière d'Amérique latine avec une superficie de 780.000 mètres carrés. Plus de 1,5 million de personnes y ont été enterrées et le nombre d'inhumations a augmenté de 30% depuis le début de la pandémie. Le président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a minimisé pendant des semaines l'impact du Covid-19, tout en défiant les mesures de confinement, pour finalement prendre conscience de la gravité de la crise sanitaire le 31 mars.