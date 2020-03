Le 22 mars, à Giussano en Italie, Don Giuseppe Corbari, prêtre de la paroisse de Robbiano, prend part à la messe du dimanche devant des portraits photo de fidèles.«En Lombardie, cela fait depuis le 24 février qu'on célèbre la messe sans les fidèles, raconte-t-il au Figaro. Au bout d'un mois, cela me pesait de voir les bancs vides. J'ai envoyé un message à mes paroissiens dans notre conversation sur l'application Telegram, pour leur proposer de m'envoyer des photos pour me soutenir. Des centaines de photos me sont arrivées! Je les ai imprimées et les ai attachées sur les bancs.» Au 27 mars, l'Italie recensait 8.215 décès liés au Covid-19, et près de 81.000 individus sont contaminés.