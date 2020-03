Mike Mastrian, directeur de la Sénat Radio and TV Gallery, désinfecte le pupitre avant un point de presse avec le chef de la majorité du Sénat américain Mitch McConnell, au sujet de la réponse à l'épidémie de coronavirus, au Capitole des États-Unis à Washington, le 17 mars. Les effets de l’épidémie se font sentir à travers le pays. Au moins 154 personnes sont mortes aux États-Unis, et plus de 10.000 individus ont été infectés par le virus.