Une vue générale montre une zone déserte et le Colisée fermé à Rome le 10 mars alors que l'Italie a imposé des restrictions nationales sans précédent à ses 60 millions d'habitant·es pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus Covid-19. Le pays en entier a été placé en quarantaine alors que plus de 1.000 personnes sont mortes à cause du virus. Mercredi soir, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a aussi ordonné la fermeture des commerces, bars, pubs et restaurants.