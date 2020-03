Des enfants syriens déplacés par la guerre marchent dans un camp de fortune installé dans les soubassements du stade de football d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, le 3 mars. Une offensive meurtrière soutenue par la Russie contre la dernière poche de la rébellion dans la région a contraint près d'un million de personnes à fuir leurs maisons et leurs abris depuis décembre, principalement des femmes et des enfants. Un accord de cessez-le-feu, conclu par les présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdoğan, a été mis en place vendredi 6 mars. Il prévoit la création d’un couloir de sécurité de 12 kilomètres de large (6 kilomètres de part et d’autre) le long de la route stratégique M4 qui relie Lattaquié au nord de la Syrie.