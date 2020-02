Un résident examine des bâtiments et des magasins incendiés et vandalisés à la suite d'affrontements entre hindous et musulmans, à New Delhi le 26 février. Le 25 février, ces émeutes, provoquées par une loi controversée sur la citoyenneté, discriminatoire à l'égard des Indien·nes musulman·es, ont fait 34 morts et 330 blessés dans les quartiers du nord-est de la capitale indienne.