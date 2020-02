Une semaine dans le monde en 7 photos

Des policiers portant des masques protecteurs se rendent à cheval, le 19 février 2020, dans le territoire éloigné d'Altay, dans la région du Xinjiang en Chine, afin d’y observer la propagation du coronavirus et de sensibiliser sur sa dangerosité. À l'échelle mondiale, le Covid-19 a contaminé plus de 75.000 personnes et entraîné la mort de plus de 2.200 d’entre elles, principalement en Chine et dans la région d'Hubei, l’épicentre du virus.