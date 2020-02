Rassemblement pour une veillée aux chandelles après une fusillade meurtrière à Nakhon Ratchasima, dans le nord-est de la Thaïlande, le 9 février. Un soldat thaïlandais a tué 29 personnes avant d'être abattu au «Terminal 21», le centre commercial le plus important et le plus moderne de cette capitale régionale. Il s'agit du plus grand massacre de masse civil jamais perpétré dans le royaume.