La ville d'Ariha, tenue par les rebelles, dans la campagne nord de la province syrienne d'Idlib, est vidée de sa population à la suite de frappes aériennes des forces gouvernementales, le 5 février. Près de 520.000 personnes ont quitté ces zones de combats depuis le 1er décembre, dont une majorité de femmes et d’enfants. Les civil·es tentent de fuir ces violences et abandonnent leurs foyers pour trouver refuge dans des zones relativement épargnées plus au nord, souvent près de la frontière turque. Cet exode est l'un des plus importants depuis le début du conflit syrien en 2011.