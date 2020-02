Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou participent à une conférence de presse pour annoncer le plan américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien, dans la salle Est de la Maison-Blanche, le 28 janvier à Washington. Ce plan favorable à Israël prévoit l'annexion de la vallée du Jourdain, l'annexion des colonies en Cisjordanie et Jérusalem, comme «capitale indivisible» d’Israël. Le Hamas, l'Autorité palestinienne et la population palestinienne ont immédiatement rejeté ce plan et des heurts ont eu lieu en Cisjordanie.