Le paysage de Buso Buso vu du ciel le 19 janvier, recouvert de cendres à la suite de l'éruption du volcan Taal. Situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Manille, ce volcan, l’un des plus actifs de l’archipel, est brusquement entré en éruption il y a une semaine, projetant une immense colonne de fumée, de poussières et de cendres qui se sont déposées aux alentours. Plus de 110.000 personnes ont été évacuées et ont trouvé refuge dans des abris d’urgence.