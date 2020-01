Des femmes portent des pots d'eau au-dessus de leur tête alors qu'elles rentrent chez elles après de fortes chutes de neige dans la région pakistanaise de Khanozai, le 14 janvier. Ces derniers jours, la neige, la pluie et les inondations ont tué plus de 140 personnes et détruit de nombreuses habitations au Pakistan et en Afghanistan.