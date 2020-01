Le 10 janvier, des bovins paissent sous le ciel devenu orange à cause des feux de brousse à Towamba, à 20 km d'Eden, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Les incendies ont fait au moins 26 morts et détruit plus de 2.000 maisons en Australie. Leur fumée a atteint le Chili et l’Argentine et a donc parcouru plus de 12.000 kilomètres.