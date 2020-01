Cette photo, prise le 29 décembre et reçue le 30 décembre par le ministère de l'Environnement, des Terres, de l'Eau et de la Planification (DELWP) de Victoria, montre un hélicoptère déversant de l'eau sur un incendie dans le Comté de Gippsland Est. Les touristes et les pompiers ont été contraints de fuir de vastes incendies qui brûlaient dans le sud-est de l'Australie le 30 décembre, alors qu'une canicule ravivait des feux de brousse dévastateurs à travers le pays. Au moins 20 personnes sont mortes au Victoria depuis septembre et la crise ne cesse de s'amplifier. Près de 30% des koalas pourraient avoir été tués dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud et 5,4 millions d’hectares brûlés.