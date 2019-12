Des soldats montent la garde au coucher du soleil alors que le président français Emmanuel Macron et le président nigérien Mahamadou Issoufou (non présents sur l'image) participent à une cérémonie militaire au quartier des martyrs le 22 décembre, à Niamey, pour rendre hommage à 71 soldats nigériens massacrés dans l'attaque d'un camp militaire, le 10 décembre dans la région ouest de Tillaberi, dans le Sahel. Cette attaque a été revendiquée par une branche de l’organisation État islamique. Quatorze militaires ont également été tués le 25 décembre au cours d’une nouvelle attaque dans cette même région proche du Mali. Le Sahel –en particulier le Mali, le Niger et le Burkina Faso–, est en proie à des assauts de groupes islamistes de plus en plus nombreux, en dépit du renforcement des armées locales et de la présence de 4.500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane.