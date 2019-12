Le vice-président américain Mike Pence et le président américain Donald Trump assistent à une réunion dans la salle du Cabinet de la Maison-Blanche, le 16 décembre, à Washington. Donald Trump est visé par deux articles de mise en accusation –abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès– parce qu’il avait demandé à l’Ukraine d’enquêter sur un de ses rivaux potentiels à la présidentielle et avait refusé de participer à l’enquête en destitution le visant. Mercredi 18 décembre, la Chambre des représentants, dominée par les Démocrates, s’est prononcée en faveur d'un impeachement. Seuls deux autres présidents –Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998– ont vécu une telle mise en accusation.