Un concurrent participe à la deuxième étape du 2e semi-marathon des Sables du désert d'Ica-Pérou, à Paracas, le 3 décembre. Les athlètes participent à une course de 120 km sur trois étapes de 30 km, 65 km et 25 km en autosuffisance du 1er décembre au 6 décembre. Environ 500 concurrent·es de plus de 30 nationalités différentes se sont lancé·es dans cette course.