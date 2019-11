Une femme porte un enfant alors qu'elle traverse un pont en bois dans le camp de réfugiés de la Moria, sur l'île grecque de Lesbos, le 26 novembre. Le 27 novembre, le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés en visite à Lesbos a exorté la Grèce à «intervenir» en urgence pour améliorer les conditions «misérables» et inacceptables dans ses camps de migrants surpeuplés, à l'approche de l'hiver. Selon les autorités grecques, plus de 39.000 demandeurs d'asile vivent actuellement sur les îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos, où des centaines de personnes continuent d'arriver quotidiennement.