Le 18 novembre 2019, un manifestant iraquien fait le geste de victoire devant plusieurs pneus brûlés qui font office de barrage routier près de la ville de Najaf en Irak. Bagdad et le sud du pays sont secoués par un mouvement de contestation inédit depuis le 1er octobre réclamant le départ de l'ensemble de la classe politique, inchangée depuis des années et jugée corrompue. Ces violents rassemblements ont déjà coûté la vie de 330 protestataires et ont fait près de 15.000 blessés.