Image inhabituelle de la place Saint-Marc à Venise: il y a beaucoup moins de touristes au mètre carré le 15 novembre 2019. Et pour cause, la ville se trouve une fois de plus inondée par une aqua alta exceptionnelle. Mais bientôt, le terme «exceptionnel» ne sera plus approprié pour qualifier les crues vénitiennes. Menacée par la montée des eaux, la cité des Doges mise sur un projet de digues flottantes, le mose, pour la protéger. Pour l’instant, le mose est au point mort, et même s’il venait à fonctionner un jour, il est peu probable qu’il sauverait Venise des eaux.