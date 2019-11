Le Premier ministre britannique Boris Johnson met la main à la pâte lors d'une visite de campagne électorale et aide, sous les flashs des photographes, des ouvrier·es de l'usine Tayto Castle dans le comté d'Armagh, en Irlande du Nord, le 7 novembre 2019. Le même jour, les deux principaux partis britanniques, travailliste et conservateur, se sont lancés dans une surenchère vertigineuse et ont promis des milliards de livres d'investissement dans les infrastructures et les services publics pour tenter de séduire avant les élections générales anticipés du 12 décembre.