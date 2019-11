Des étudiant·es, des syndicats et des membres de la société civile se sont rassemblé·es les 29 et 30 octobre 2019 pour protester contre un lot de réformes constitutionnelles. Ces dernières favoriseraient la privatisation de l’enseignement supérieur et donneraient plus de pouvoir au Congrès. Celui-ci serait alors en mesure de modifier le budget national, de fixer les salaires de ses membres et de superviser les enquêtes sur les juges et les procureurs. Les manifestant·es ont été dispersé·es par les gazs lacrymogènes de la police.