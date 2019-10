Le nouveau président tunisien Kais Saied a été élu le 13 octobre avec 72,71% des voix. Cet universitaire juriste et conservateur a remporté les élections face à Nabil Karoui, homme d’affaires actuellement en prison soupçonné de blanchiment d’argent. S’il a su capter le vote des jeunes, c’est en se rendant directement auprès d’eux pour participer à des rassemblements, des clubs et des rencontres, observe le sociologue tunisien Jihad Haj Salem. Malgré son positionnement conservateur, Kais Saied entend redonner le pouvoir au peuple et ne compte pas revenir sur les droits acquis par les femmes.