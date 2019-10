À quelques miles marins des côtes chinoises, l’humeur n'est pas à la fête. Les opposants à l'emprise chinoise sur Hong Kong ont décrété que les 70 ans du régime chinois seraient synonymes de «chagrin national». Les rencontres entre les manifestant·es et la police deviennent de plus en plus brutales et se sont soldées le 1er octobre par des tirs à balles réelles. Un manifestant de 18 ans a été blessé à la poitrine et hospitalisé. Il est maintenant poursuivi en justice.