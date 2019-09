Un séisme d'une magnitude de 5,2 a frappé l'est du Pakistan, le 24 septembre 2019. Le tremblement de terre a fait au moins 38 morts et 300 blessé·es, ont annoncé les autorités. Il a également causé d'importants dégâts matériels, tels que l'affaissement des routes, et a gravement endommagé des infrastructures.