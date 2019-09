Claude Mabowa, survivant du virus Ebola et étudiant de 21 ans, est assis dans la chambre de ses sœurs à Beni, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, le 17 septembre. Claude a perdu quatre membres de sa famille à cause d'Ebola. Pendant qu'il se soignait au centre de traitement, il a réussi ses examens finaux. Depuis le début de l'épidémie en août 2018, plus de 2.000 personnes sont décédées et 1.000 autres ont guéri. Il n’existe ni traitement ni vaccin commercialisé contre cette fièvre hémorragique mais plusieurs pistes sont à l’essai.