(De gauche à droite) Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre britannique Boris Johnson et le président du Conseil européen Donald Tusk assistent à une séance de travail à Biarritz, le 25 août, lors du deuxième jour du G7. Ce sommet se tenait du 24 au 26 août et regroupait les dirigeant·es des sept démocraties les plus puissantes économiquement. Un accord a été trouvé à propos de la taxation des géants du numérique, des engagements concrets ont été pris pour faire face aux feux qui ravagent l’Amazonie et une position commune sur l’Iran a été trouvée.