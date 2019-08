Des Brésiliennes se dirigent vers le bureau du ministère de la Santé lors d'une manifestation contre les coupes budgétaires à Brasilia le 12 août. Elles ont défilé le lendemain pour revendiquer leurs droits et dénoncer l'atteinte aux droits environnementaux et humains par la politique du gouvernement du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Selon des chiffres officiels publiés mardi 6 août, la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de 2018. De plus, les indigènes et les organisations de défense des droits humains se plaignent d’une multiplication des conflits due à des envahissements de leurs terres ces derniers mois.