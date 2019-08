Le Colombien Egan Bernal (2e) en maillot jaune devant la pyramide du Louvre conçue par Ieoh Ming Pei lors de la 21e et dernière étape de la 106e édition du Tour de France entre Rambouillet et les Champs-Élysées, à Paris le 28 juillet. À seulement 22 ans, Egan Bernal est le premier Colombien à remporter cette compétition.