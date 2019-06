Un ours polaire, affamé, erre sur une route à la périphérie de la ville industrielle russe de Norilsk, à plus de 800 kilomètres de son habitat naturel, le 17 juin. Ces animaux sont de plus en plus nombreux à se mettre en quête de nourriture à mesure que leur environnement et leur alimentation sont dégradés par le changement climatique et la fonte des glaces.