Cette photo prise le 26 mai montre le soleil se couchant sur le Parlement européen, le jour des élections, à Strasbourg dans l'est de la France. Ce jour-là, 39 femmes et 40 hommes ont été élus pour représenter la France au Parlement européen pour les cinq prochaines années. Ils sont issus de six listes différentes: le Rassemblement national, l’alliance La République en marche/MoDem, Europe Écologie-Les Verts, Les Républicains, La France insoumise et l’alliance Place publique/Parti socialiste.