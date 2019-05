Elizabeth, une réfugiée sud-soudanaise, pose le 12 mai à l'intérieur d'un camp de transition pour les réfugié·es qui viennent d'arriver à Aru en République démocratique du Congo (RDC). L'intensification récente des affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes à la frontière a poussé des milliers de personnes à chercher refuge en RDC depuis le début de l'année. La guerre civile a fait plus de 380.000 morts depuis décembre 2013 et forcé plus de 4 millions de personnes originaires du Soudan du Sud, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur maison.