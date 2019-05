Les restes d'un bâtiment de la ville de Gaza, touché par des frappes aériennes israéliennes, le 5 mai 2019. Un nouvel accès de violence a embrasé Israël et la bande de Gaza le vendredi 3 mai. Au moins 600 roquettes ont été tirées vers Israël, où quatre personnes sont mortes, tandis que les raids israéliens ont visé plus de 260 cibles à Gaza, faisant au moins 31 morts. Lundi 6 mai, un cessez-le-feu est entré en vigueur et Israël a annoncé qu'il allait rouvrir vendredi 10 mai des zones de pêche et jusqu'à douze milles nautiques (22,2 km) au large des côtes gazaouies, une semaine après les avoir fermées à cause des violences.