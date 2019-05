Un spécialiste de la faune passe devant un tas de défenses en ivoire saisies avant qu'elles ne soient détruites au centre de gestion des déchets de Kualiti Alam à Port Dickson (Malaisie) le 30 avril. La Malaisie a brûlé quatre tonnes d’ivoire et de produits à base d'ivoire saisis dans les ports et aéroports du pays entre 2011 et 2017, pour un montant total de 3,2 millions de dollars.