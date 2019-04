Des personnes brandissent des portraits d'intellectuels arméniens arrêtés et déportés en 1915, à l'occasion d'un rassemblement organisé le 24 avril à Istanbul pour commémorer le 104e anniversaire de l'assassinat massif d'Arménien·nes dans l'Empire ottoman en 1915. Ce génocide, le premier du XXe siècle, a fait plus de 1,5 million de victimes au cours de la Première Guerre mondiale, alors que l’Empire ottoman était en train de s'effondrer. La population arménienne cherche depuis longtemps à faire reconnaître ce génocide à l'échelle internationale, ce qui est déjà le cas dans une vingtaine de pays. Cette accusation est rejetée avec véhémence par la Turquie, héritière de l'empire démantelé, qui admet néanmoins que près de 500.000 personnes sont mortes au cours de combats, de massacres et de famine.