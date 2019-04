Ekrem Imamoglu, candidat du Parti républicain du peuple (CHP) –principal parti d'opposition– nouvellement élu maire d'Istanbul, salue ses sympathisant·es lors d'un rassemblement organisé à l'issue des élections locales à Istanbul le 15 avril. Les autorités ont confirmé officiellement le 17 avril la victoire d'Ekrem Imamoglu sur le Parti pour la justice et le développement (AKP) du président au pouvoir Recep Tayyip Erdogan lors des élections contestées du mois dernier à Istanbul. L'AKP a remporté le plus grand nombre de voix le 31 mars, mais a perdu la capitale Ankara, ainsi que la ville d'Istanbul, au profit du Parti républicain du peuple, après une décennie et demie au pouvoir.