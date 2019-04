Des Iranien·nes campent sur le toit de leurs maisons dans la ville de Susangerd, dans la province du Khuzestan, le 9 avril. Depuis le 19 mars, des averses torrentielles d’une ampleur inédite se sont abattues successivement sur le nord, l'ouest et le sud-ouest du pays. Les intempéries ont fait soixante-dix victimes et des dégâts approchant officiellement le milliard d'euros, dont près du quart pour le seul Khouzestan, région où vit une importante minorité arabe et où la population est déjà largement défavorisée, rapporte l'AFP.