Deux Palestiniens –dont l'un est amputé et porte un t-shirt aux couleurs du drapeau palestinien et l'autre brandit l'étendard– se dirigent vers un rassemblement marquant le premier anniversaire des manifestations de la Marche du retour, près de la frontière israélienne à Gaza, le 30 mars. Cette marche avait commencé le 30 mars 2018 et devait s’étendre jusqu’au 15 mai 2018 pour coïncider avec le soixante-dixième anniversaire de la Nakba, ou catastrophe, c'est-à-dire l’exode de la population palestienne au moment de la création de l’État d’Israël en 1948. Au total, 195 personnes –dont 41 mineurs– avaient été tuées par les soldats israéliens au cours de la Marche du retour, dont quatre-vingts pendant le seul mois de mai 2018, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l’Onu.