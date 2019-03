Efraim Cohen, du club des explorateurs de grottes d'Israël (Israel Cave Explorers Club) et de l'expédition de cartographie des grottes de Malham (Malham Cave Mapping Expedition), montre aux journalistes des stalactites de sel dans la grotte de Malham à l'intérieur du mont Sodome, en Israël, le 27 mars. Cette grotte de sel au sud de la mer Morte fait plus de dix kilomètres de long. C'est la plus grande grotte au monde de cette catégorie devant la grotte N3 de Qeshm.