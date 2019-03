Un employé utilise la lumière de son téléphone portable pour aider une cliente à trouver des produits, le 10 mars, lors de la troisième journée d'une coupure de courant massive qui a privé les Vénézuéliens de tout moyen de communication, d'électricité et d'eau. Cette coupure de courant sans précédent a coûté la vie à au moins quinze malades et a aggravé la crise politique et économique qui frappe cette nation sud-américaine riche en pétrole. Le courant a été rétabli le 13 mars.