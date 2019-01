Des Vénézuéliennes et Vénézuéliens opposés au président Nicolas Maduro organisent une manifestation à Medellin, en Colombie, en soutien à l'auto-proclamation du chef de l'opposition et président de l'Assemblée nationale Juan Guaido en tant que président par intérim du Venezuela, le 23 janvier. Depuis 2014, les forces d'opposition à Nicolas Maduro lui reprochent principalement de contourner la Constitution et de diriger le pays en autocrate.