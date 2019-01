Une vue générale montre les débris d'immeubles et les voitures détruites à la suite de l’explosion d’une boulangerie au coin des rues Saint-Cécile et Rue de Trévise dans le centre de Paris, le 12 janvier. Le bilan de cette violente explosion s'élève à quatre morts dont deux sapeurs-pompiers, qui avaient été appelés sur les lieux pour une fuite de gaz. Plus d'une cinquantaine de personnes ont également été blessées –neuf grièvement dont un sapeur-pompier, et quarante-cinq légèrement–, dont plusieurs touristes étrangers présents dans ce quartier central de la capitale qui compte de nombreux hôtels.