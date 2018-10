Une semaine dans le monde en 7 photos

Une portion du nouveau pont reliant Hong Kong à Macao et à la Chine continentale. Le président Xi Jiping a inauguré mardi ce pont qui est désormais le plus long du monde. L’infrastructure, qui mesure cinquante-cinq kilomètres, est une succession de pont, de tunnels sous-marins et d’îles artificielles. Pour le construire, neuf ans de travaux et un budget de dix-sept milliards d'euros ont été nécessaires. À Hong Kong, certains redoutent qu'il s'agisse d'une manoeuvre de la Chine pour affermir son autorité sur la péninsule, encore politiquement autonome.