Des membres français des pompiers d'urgence internationaux se préparent à entrer dans l'hôtel Mercure fortement endommagé pour participer à des opérations de recherche et sauvetage à Palu, dans le Sulawesi central, en Indonésie, le 4 octobre 2018. Un séisme et un tsunami ont frappé le pays le 28 septembre. Au moins 1.411 personnes sont mortes et plus de 2.500 individus ont été blessés. Près de 200.000 personnes nécessitent une aide humanitaire d’urgence.