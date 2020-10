«Trump et l'enquête russe», un épisode majeur de sa présidence en BD

La décision de Trump de limoger James Comey en mai 2017 a provoqué une tempête politique à Washington. Dans les jours qui suivent, l'affaire russe prend une tournure encore plus embarrassante. Rod Rosenstein, chargé de l'enquête depuis que le ministre de la Justice Jeff Sessions s'est récusé, est stupéfait par la façon dont Trump a évincé Comey. Il décide donc de nommer un procureur spécial pour reprendre le contrôle de l'enquête et la mettre hors de portée du ministère... et du président des États-Unis.