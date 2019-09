«Cette photo prise après le 11-Septembre est pour moi un souvenir assez intense. L’événement était intense, mais aussi, Chirac était le premier président à se rendre à New York. En France, c’était le début de la campagne électorale. Le président a visité un centre de secours pour les blessés de l'attentat, puis Claude Chirac m'a prise par le bras et m’a dit: “Je ne peux pas te dire où on va, mais suis moi.” Je me suis retrouvé dans un cortège officiel avec Chirac, elle m'a mis dans un hélico, on a survolé le site du World Trade Center avec le maire de New York, Rudolph Giuliani. J'étais de pool, c'est-à-dire que j’ai donné cette image à toutes les agences du monde, donc j’avais beaucoup de pression sur les épaules et j'étais pris par l'importance de l'évenement. Après, j'ai repris la voiture avec Claude Chirac et elle a dit à quelqu'un: “Maintenant qu'il a fait ça, il faut absolument qu'il mange quelque chose, vous lui trouvez n'importe quoi, un bout de foie gras sur un coin de table... mais il faut absolument qu'il mange quelque chose.” Ça m'a beaucoup fait rire.»