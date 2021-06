Miami, capitale mondiale de la croisière

Miami a été déclarée par le président de la société Royal Caribbean, «capitale mondiale de la croisière». Les Américains, toujours en demande de gigantisme et de démesure, sont les enfants les plus heureux du monde lorsqu'ils montent sur le plus grand paquebot du monde avec 9.000 personnes à bord. L'American ship se veut être un mélange de shopping mall, de parcs aventure, et de faux Broadway avec une stratégie simple: tant que les touristes seront contents, ils dépenseront plus facilement.

Le marketing de l'entertainment est présent sur la plupart des ponts du bateau, 7 jours sur 7. Le programme est riche et dense, les décors aux façades faussement Hollywood et carton-pâte font des touristes des vacanciers conquis. Voyage absurde pour certains, vacances de rêve pour d'autres, quel sens peut-on donner à une croisière aujourd'hui? Les croisiéristes ne s'amusent pas toujours, l'ennui gagne rapidement certains après trois à quatre jours de balade en mer. Heureusement, les excursions sont là, et payantes. En plus des plages de rêve proposées sur papier glacé, des réductions sont offertes dans les bijouteries et autres boutiques de souvenirs.

Le silence, quasi inexistant, est l'ennemi de la croisière, il perturbe le touriste dans son souhait d'être avec le plus grand nombre de vacanciers possible. Le joyeux programme cible large et propose tous les services nécessaires à votre quotidien comme si vous n'aviez pas quitté votre maison ou presque.